Omar Aziz responde Bolsonaro, que disse 'cagar' para a CPI da Covid: 'pode jogar qualquer dejeto, mas não faça isso com o povo'

“Se ele não quer responder à CPI, sugiro que responda ao povo brasileiro”, respondeu o presidente da comissão no Senado, Omar Aziz edit

247 - O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD), reagiu nesta quinta-feira, 8, aos ataques proferidos por Jair Bolsonaro durante live nas redes sociais.

Em transmissão, Bolsonaro disse ‘cagar para a CPI’, afirmando que 'não irá responder' à cobrança de cúpula da comissão no Senado, que o pressionou sobre as acusações feitas pelo deputado Luis Miranda (DEM) em relação ao escândalo da compra superfaturada da Covaxin no Ministério da Saúde.

“Hoje foi o Renan, o Omar [Aziz, presidente da CPI] e o saltitante [Randolfe Rodrigues, vice-presidente da CPI] fizeram uma festa na Presidência, entregando documento para eu responder. Sabe qual é a minha resposta? Caguei para CPI, não vou responder nada”, afirmou Bolsonaro.

Em entrevista à CNN, Aziz retrucou: “se ele não quer responder à CPI, sugiro que responda ao povo brasileiro. Presidente, o Luis Miranda levou a você uma denúncia e o senhor disse que quem estava por trás disso era o seu líder na Câmara, Ricardo Barros?”, questionou o senador.

“O senhor pode jogar qualquer dejeto na CPI, mas não faça isso com o povo brasileiro. Responda ao povo brasileiro”, completou.

