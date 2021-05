Omar enquadra Wajngarten após mentiras: "você só tá aqui por causa da entrevista à Veja, senão nem lembraríamos que você existe”

Ex-titular da pasta da Comunicação, Fabio Wajngarten concedeu depoimento à CPI da Covid e negou várias afirmações que deu à revista Veja, causando irritação do presidente da CPI, Omar Aziz. "Você só tá aqui por causa da entrevista à revista Veja, senão a gente nem lembraria que você existia. Então subestime minha inteligência " edit

247 - O ex-titular da pasta da Comunicação (Secom) Fabio Wajngarten concedeu depoimento à CPI da Covid-19 no Senado nesta quarta-feira (11) e negou várias afirmações que deu à revista Veja, causando irritação do presidente da CPI, Omar Aziz e também do relator da comissão, Renan Calheiros.

"Você só tá aqui por causa da entrevista à revista Veja, senão a gente nem lembraria que você existia. Então subestime minha inteligência”, disse Omar, visivelmente irritado com as respostas mentirosas que visivelmente blindam o governo de Jair Bolsonaro.

Mentiras

Wajngarten mentiu descaradamente na CPI da Covid, nesta quarta-feira (12), e afirmou que o governo Jair Bolsonaro promoveu campanhas alertando sobre as recomendações de autoridades de saúde para a prevenção da Covid-19.

"Na primeira campanha, Otávio Mesquita (jornalista) já falava sobre álcool em gel e uso de máscaras. Faz parte do cunho criativo. Assim como usamos jogadores em outros momentos", disse.

Wajngarten também entrou em contradição a respeito da aquisição da vacina Pfizer. Em entrevista à revista Veja, o ex-ministro citou a incompetência e demora do Ministério da Saúde para promover um acordo na aquisição dos imunizantes estadunidenses e que ele próprio teria participado das negociações. Na CPI, ele negou as declarações.

Assista ao vivo a CPI:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.