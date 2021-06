Osmar Terra conta ter ido parar na UTI com Covid e Omar Aziz desmascara ‘eficácia’ da cloroquina: “então não funciona”

Presidente da CPI derrubou a tese do deputado Osmar Terra, que depõe nesta terça-feira (22), de que a cloroquina é eficaz para o tratamento contra a Covid. “O que curou o senhor foram os bons médicos do Rio Grande do Sul” edit

247 - O presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-MA), desmascarou a suposta eficácia da cloroquina no tratamento contra a Covid-19 nesta terça-feira (22), durante o depoimento do deputado Osmar Terra, conselheiro informal de Jair Bolsonaro e membro do chamado “gabinete paralelo” da pandemia.

Ao perguntar detalhes sobre quando o depoente ficou doente com Covid e ouvir que Osmar Terra chegou a ser internado na UTI, com 80% do pulmão comprometido, Aziz então atestou: “então a cloroquina não funciona”.

O senador também perguntou em qual hospital Osmar Terra havia sido internado, se lá havia bons médicos e se esses médicos foram quem receitaram cloroquina ao deputado. Osmar Terra respondeu que ficou hospitalizado no Hospital São Lucas, da PUC-RS, local onde trabalham, sim, bons profissionais, que não recomendaram o medicamento contra a malária para seu tratamento. “O que curou o senhor foram os bons médicos do Rio Grande do Sul”, concluiu Omar Aziz.

Em outro momento do depoimento, em resposta a outro senador, Tasso Jereissati (PSDB-CE), Osmar Terra chegou a comentar o caso novamente: “Talvez se eu não tivesse tomado, eu poderia ter morrido, quem sabe?”.

Em sua fala à CPI, Osmar Terra disse que o isolamento social não funciona, mas citou mais de uma vez que a pandemia na China teve poucos mortos e durou pouco tempo, ignorando que a medida mais aplicada no país foi o lockdown. Ele levou ao Senado diversas informações falsas, como relacionados à Suécia , e voltou a defender a imunidade de rebanho.

