Otto Alencar diz que Bolsonaro liderou "produção de charlatões"

247 - Durante sessão que discute e debate o relatório final da CPI da Covid, o senador Otto Alencar (PSD-BA) disse que Jair Bolsonaro comandou uma “grande produção de charlatões” que defenderam o uso da hidroxicloroquina contra a Covid-19.

O senador defendeu o indiciamento de Bolsonaro pelo crime de charlatanismo, previsto no Código Penal e proposto no relatório de Renan Calheiros (MDB-AL).

"Quando se define o charlatão, ao pé da letra, é o mercador de drogas e de elixires que propaga esse medicamento sem nenhuma formação na área da saúde, enganando o público. Na história do Brasil, e talvez da humanidade, nunca vi uma produção tão grande de charlatões como aconteceu agora, capitaneados e liderados pelo próprio presidente da República, que pega a caixa de hidroxicloroquina e receita irresponsavelmente para o Brasil. Nada pode ser comparado a isso", argumentou o senador, que também é médico.

Segundo ele, integrantes do governo que prestaram depoimento à CPI insistiram em um “canto de cantochão”, em referência à música monofônica e repetitiva entoada por monges da Idade Média.

"Todos os agentes do governo estavam treinados para brigar com a verdade, para faltar com a verdade. Formou-se praticamente uma corporação de mentirosos no governo federal, que veio aqui para negar a verdade dos fatos. Mas a ciência venceu a doença pela vacinação, e não pelo tratamento ineficaz que o presidente da República, de forma criminosa, divulgou pelo Brasil inteiro".

