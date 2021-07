Pacheco busca apaziguar tensão entre CPI e Forças Armadas: "mal-entendido de ontem já foi esclarecido"

Para o presidente do Senado, a acusação de Omar Aziz de que militares teriam participado do esquema de corrupção no Ministério da Saúde não passa de um "mal-entendido" edit

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), buscou apaziguar as tensões entre as Forças Armadas e a CPI da Covid, cujo presidente, Omar Aziz (PSD-AM), acusou militares de terem participado do esquema de corrupção no Ministério da Saúde.

Diante da acusação, o Ministério da Defesa e a cúpula militar reagiram atacando Aziz, a CPI e até mesmo o Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo Pacheco, o episódio foi um "mal-entendido" que já foi superado.

"Nesta manhã, tive uma conversa com o ministro da Defesa, General Braga Netto. Ressaltamos a importância do diálogo e do respeito mútuo entre as instituições, base do Estado Democrático de Direito, que não permite retrocessos. Deixei claro o nosso reconhecimento aos valores das Forças Armadas, inclusive éticos e morais, e afirmei, também, que a independência e as prerrogativas de parlamentares são os principais valores do Legislativo. O episódio de ontem, fruto de um mal-entendido do colega senador Omar Aziz, presidente da CPI, já foi suficientemente esclarecido e o assunto está encerrado", disse o presidente do Senado, em mensagem divulgada em suas redes.

