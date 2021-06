Pacheco marca para agosto análise de pedido de prorrogação da CPI da Covid

A postura causou estranheza em outros senadores, uma vez que, segundo o artigo 152 do regimento interno da Casa, não é necessário aguardar o encerramento do prazo inicial para determinar a progressão dos trabalhos edit

247 - O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou nesta terça-feira (29) que vai analisar o pedido de prorrogação da CPI da Covid somente no início de agosto.

Apesar disso, espera-se que os trabalhos da comissão continuem por mais 90 dias.

O requerimento do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) pedindo uma extensão de 90 dias obteve o apoio de 34 parlamentares até o momento.

Pacheco leu o requerimento de Randolfe em plenário, mas disse que esperará até o encerramento da primeira etapa da CPI antes de uma decisão final.

A postura causou estranheza em outros senadores, uma vez que, segundo o artigo 152 do regimento interno da Casa, não é necessário aguardar o encerramento do prazo inicial para determinar a progressão dos trabalhos. (Com informações do Antagonista).

