Padilha diz que a Nise mentiu na CPI da Covid e foi exonerada por ele

O ex-ministro da Saúde e deputado federal Alexandre Padilha (PT) afirmou que a médica bolsonarista Nise Yamaguchi mentiu à CPI da Covid, no Senado, ao tentar "dar a credibilidade a sua defesa absurda pelo fato de ter sido servidora no Ministério da Saúde, vindo de gestões anteriores, até ser exonerada por mim quando era ministro".

“Não preciso dizer que, no período que serviu o Ministério da Saúde, não teve qualquer participação em indicação de medicamentos ou interação fora de sua especialidade de atuação e formação”, declarou o ex-ministro.

“O que até agora a doutora Nise não respondeu, e deveria ser questionada na CPI, é porque colaborou com ilegalidades do governo Bolsonaro”, continua o deputado.

“É ILEGAL propagandear, divulgar, produzir e prescrever no SUS medicamentos não aprovados na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia Do SUS (criada por lei, em 2011, quando eu era Ministro da Saúde) e a senhora Nise Yamaguchi sabe disso”, ressaltou.

“É também ILEGAL, segundo próprio parecer do Conselho de Medicina, indicar medicação sem aviso da não comprovação científica de éficacia e sem colher o termo de consentimento - o que tem sido feito por PROPAGADORES de CHARLATANISMO de remédios sem eficácia comprovada”, concluiu nas redes sociais.

Em depoimento à CPI da Covid, nesta terça-feira, 1, Nise disse que não tem governo de estimação e que trabalhou para o Ministério da Saúde nos governos Lula e Dilma, na gestão dos ex-ministros José Gomes Temporão e Alexandre Padilha. Nise ainda frisou que no surto de H1N1, ela foi defensora do uso off-label (ou seja, fora da bula) do Tamiflu para tratar a doença.

“Eu não estou aqui para defender um governo, mas para defender o povo brasileiro”, disse Nise. “Eu sou uma colaboradora eventual de qualquer governo que precise de mim”, reafirmou, citando trabalhos também em outros países, como Chile, México e Canadá.

O ex-ministro Temporão disse à CPI da Covid que Nise não atuou na contenção da gripe H1N1.

