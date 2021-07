Padre Júlio Lancelotti diz a Randolfe Rodrigues: "Lute que nós lutamos com você" (vídeo)

247 - O padre Júlio Lancellotti dirigiu uma palavra de solidariedade ao senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI da Covid e alvo de ataques de Jair Bolsonaro.

Durante uma cerimônia na Igreja Católiciam ele incentivou o parlamentar a continuar realizando o trabalho de investigação na CPI, que apura as ações e omissões do governo federal durante a pandemia.

"Queria mandar uma saudação muito especial, com muito afeto, ao senador Randolfe Rodrigues. Senador do Brasil. Nosso afeto a você, meu irmão, irmão de fé, de caminhada, de luta. Senador do Brasil. Você tem seu estado, o Amapá, mas você é senador do Brasil. Randolfe, nosso afeto para você. Lute, que nós lutamos junto com você. Nossa solidariedade, afeto e união”, disse (vídeo abaixo).

Em resposta, o senador agradeceu ao padre em sua conta oficial do Twitter.

"Querido Padre Júlio Lancellotti, é uma honra receber essas palavras do senhor, homem de Deus, exemplo de luta e amor, que dedica a vida aos mais pobres. A forma que encontro de retribuir esse afeto é multiplicando teus ensinamentos. Obrigado por alegrar meu domingo. Que Deus nos abençoe”, declarou.

Assim como Randolfe, o padre Júlio Lancellotti também foi alvo de ataque rasteiro de Jair Bolsonaro.

Depois da última manifestação de Bolsonaro, Júlio Lancellotti declarou:

"O Sr. Exmo. Presidente seja abençoado também e seja sinal de vida e esperança para o nosso povo, principalmente neste momento de tanta dor e sofrimento."

A declaração de Bolsonaro dizia respeito a um caso de extorsão de que o padre foi vítima, a partir de uma acusação sem prova feita por um homem de 25 anos, que dizia ter tido um relacionamento homossexual com Júlio Lancellotti.

Bolsonaro fez o comentário no cercadinho do Alvorada, incomodado com uma foto em que padre Júlio Lancellotti aparecia ao lado de Lula.

Foi o padre quem levou o então presidente da república a celebrar o Natal com catadores de reciclados.

