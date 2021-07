Parlamentares reagem à ameaça da cúpula militar ao Congresso Nacional

Parlamentares de diversos partidos reagiram aos ataques dos militares, que prometem reação “mais dura” contra o Congresso se membros do Legislativo denunciarem agentes das Forças Armadas envolvidos em atos de corrupção edit

Apesar de o presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM), ter deixado claro que suas declarações sobre militares corruptos referiam-se a alguns integrantes das Forças Armadas que atuam no governo e não à instituição, o comando militar aproveitou a oportunidade para tentar estabelecer um veto a qualquer investigação contra integrantes especialmente do Exército e emitiram na noite desta quarta-feira (7) com tom intimidatório:

“As Forças Armadas não aceitarão qualquer ataque leviano às Instituições que defendem a democracia e a liberdade do povo brasileiro”, diz um trecho da nota.

Veja a repercussão:

Quando as Forças Armadas se envolvem com um governo, como não deveriam, passam a ter que responder por isso. Depois, não adianta reclamar das críticas. Muito menos tentar controlar a fala de congressistas. Esse, definitivamente, não é papel das Forças Armadas. — Alessandro Molon 🇧🇷 (@alessandromolon) July 8, 2021

Inoportuna e inadequada essa manifestação do Ministério da Defesa. Que tenta interferir e intimidar a atuação do Senado Federal, uma instituição secular que representa a federação e o povo brasileiro. pic.twitter.com/RkT2kZAZuv July 7, 2021

A relação promíscua entre Bolsonaro e militares arrastou as Forças Armadas para um terreno pantanoso. Militares tutelam um governo acuado com denúncias de corrupção por todos os lados. Além disse a íntima parceria da família com milicianos é constrangera e corrosiva #CovaxinGate — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) July 8, 2021

A nota das Forças Armadas não está à altura da instituição. Foi intimidatória e desrespeitosa com o @OmarAzizSenador e com o Senado. Os comandantes deveriam repudiar a corrupção e os militares envolvidos nas denúncias de irregularidades que a #CPIdaCovid está investigando. — Henrique Fontana (@HenriqueFontana) July 8, 2021

Integrantes das Forças Armadas estão envolvidos em corrupção no governo corrupto e genocida de Bolsonaro e os generais comandantes lançam nota ameaçando o povo e os que apuram os mal feitos. A mamata é grande , né generais? — Rogério Correia (@RogerioCorreia_) July 8, 2021

Não é o @OmarAzizSenador que desrespeita as Forças Armadas. São generais como Pazuello e capitães como Bolsonaro, que são uma vergonha para a Nação. — Lídice da Mata (@lidicedamata) July 8, 2021

Intimidatória a nota do ministério da defesa e das forças armadas contra o Senador Omar Aziz. Os militares envolvidos em escândalos de corrupção é que deveriam ser repudiados pelos integrantes das forças armadas. — Paulo Teixeira (@pauloteixeira13) July 8, 2021

A Notinha das Forças Armadas tinha explícita intenção de intimidar a CPI. O efeito foi o contrário, gerou forte reação da classe política, da imprensa, da opinião pública dando respaldo à CPI, que não vai recuar: militares vão parar na cadeia por roubarem o dinheiro de vacinas. — Jorge Solla (@depjorgesolla) July 8, 2021





