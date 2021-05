Teich revela que Pazuello virou secretário-executivo na sua gestão por imposição de Bolsonaro

247 - O ex-ministro da Saúde Nelson Teich afirmou, durante seu depoimento à CPI da Covid, nesta quarta-feira (5), que Jair Bolsonaro foi o responsável pela indicação para que o general Eduardo Pazuello assumisse a secretaria-executiva da pasta. Apesar disso, Teich ressaltou que a decisão final pela nomeação foi dele.

“Parei para pensar (após a indicação), conversei com ele, ouvi o que ele tinha para falar. Me pareceu naquele momento que eu precisava ter uma agilidade muito grande na distribuição, me pareceu que ele poderia atuar bem", disse o ex-ministro. "Eu decidi depois de falar com ele. Não foi porque o presidente sugeriu", completou.

Ao ser questionado se Pazuello possuía capacidade para assumir a chefia do Ministério da Saúde, Teich disse que seria preciso alguém com maior conhecimento sobre a área de saúde. "Na posição de ministro, seria mais adequado um conhecimento maior sobre gestão e saúde", afirmou.

