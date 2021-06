Pazuello poderá se tornar principal alvo da CPI da Covid

Enquanto tenta resolver o impasse sobre o comparecimento do empresário Carlos Wizard, um dos destacados membros do ministério paralelo, a CPI da Covid tende a colocar o general Pazuello no centro das investigações edit

247 - O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros, vem afirmando desde a semana passada que alguns personagens que já prestaram depoimentos à comissão poderiam passar da condição de testemunhas para investigados. Um dos principais alvos é o ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello.

Também o ex-secretário-executivo da Saúde, Élcio Franco, e o ex-secretário de Comunicação da Presidência, Fabio Wajngarten podem passar à condição de investigados.

A situação de Pazuello pode se tornar mais delicada nesta terça-feira (15) com o depoimento do ex-secretário de Saúde do Amazonas Marcellus Campelo. Governistas e senadores representantes do Amazonas pretendem inquiri-lo sobre as ações de enfrentamento e omissões que resultaram no colapso do sistema de saúde do estado, durante a segunda onda da pandemia, no início deste ano, informa a Folha de S.Paulo.

Enquanto isso, a CPI discute o que fazer para assegurar o comparecimento do empresário Carlos Wizard, que pede para prestar depoimento de forma virtual na quinta-feira (17), porque está nos Estados Unidos.

Wizard é um dos integrantes do ministério paralelo de Jair Bolsonaro, um dos principais negacionistas e propagadores do uso de medicamentos sem comprovação de eficácia, e do desprezo à aquisição de vacinas.

Em reunião na noite desta segunda-feira, os integrantes do grupo majoritário da CPI, formado por independentes e oposicionistas, avaliaram as medidas que poderiam ser tomadas, como a condução coercitiva do empresário ou mesmo o envio aos Estados Unidos de um agente para a oitiva.

