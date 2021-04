Pazuello será convocado e depõe na CPI na quarta-feira, diz Omar Aziz

Em coletiva antes da sessão da CPI da Covid, nesta quinta-feira (29), o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da comissão, confirmou o roteiro de Omar Aziz (PSD), que preside os trabalhos. Segundo Ranfolfe, dois ex-ministros da Saúde vão depor na próxima terça-feira (4) e, no dia seguinte, será a vez do ex-ministro Eduardo Pazuello edit

247 - Em coletiva de imprensa antes da sessão da CPI da Covid, nesta quinta-feira (29), o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da comissão, afirmou que a direção da comissão teve uma reunião, nessa quarta-feira (28), e disse que roteiro a ser aprovado nesta quinta-feira (29) prevê a convocação dos dois ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich para a próxima terça-feira (4) e do ex-ministro Eduardo Pazuello no dia seguinte (5). Randolfe confirmou o roteiro dado pelo senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI.

O parlamentar destacou que, na quinta-feira (6), será a vez do atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e do presidente da Anvisa, Antonio Barros Torres. Na semana seguinte quem vai depor é o ex-chefe da Secretaria de Comunicação do Planalto Fabio Wajngarten.

"Espera-se que informações solicitadas estejam na CPI em 48 horas, dentro do prazo solicitado", disse Randolfe. "O ideal é já termos estas informações para que a informação nossa, com o acompanhamento de um delegado da PF e do TCU, possa jpa fazer a partir de segunda-feira a análise desses documentos para subsidiar a sabatina dos ex-ministros, ao novo ministros, do presidente da Anvisa e ao senhor Fábio Wajgarten".

