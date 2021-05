Pazuello tenta blindar Bolsonaro na CPI da Covid e é chamado de "campeão de mentiras"

247 - O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello tentou proteger Bolsonaro em temas como tratamento precoce, compra de vacinas e uso de máscaras, avaliam integrantes da comissão parlamentar de inquérito.

Para os senadores, o general sustentou nestas quarta (19) e quinta-feira (20) essa posição em temas relativos à propagação do tratamento precoce e ações para evitar a compra de vacinas, entre as quais a Coronavac – em outubro, o próprio presidente chegou a dizer que cancelaria o contrato para aquisição do imunizante chinês desenvolvido em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo.

Para o relator da CPI, senador Renan Calheiros (MDB-AL), Pazuello foi o "campeão das mentiras" entre os que prestaram depoimento à comissão. Segundo levantamento do relator, o ex-ministro mentiu ou entrou em contradição pelo menos 14 vezes, informa o G1.

