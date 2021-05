Pfizer alertou governo Bolsonaro que repassaria doses reservadas ao Brasil

Documentos enviados à CPI da Covid mostram que Pfizer alertou o governo Jair Bolsonaro que as doses de vacinas contra a COvid-19 reservadas ao Brasil seriam distribuídas a outros países se não houvesse resposta às propostas da farmacêutica edit

Sputnik - Segundo documentos enviados à CPI da Covid, a farmacêutica Pfizer alertou o governo de Jair Bolsonaro que as doses reservadas ao Brasil seriam distribuídas a outros países se não houvesse resposta às propostas.

O último aviso da empresa, conforme informação obtida pelo Blog do Valdo Cruz, do G1, ocorreu em 24 de novembro de 2020.

Neste dia, a Pfizer enviou um e-mail com os termos atualizados do acordo, ressaltando que o governo precisaria responder até 7 de dezembro e que, após essa data, as doses reservadas ao Brasil poderiam ser distribuídas a outros países.

Depois da insistência da farmacêutica, o Ministério da Saúde acertou um memorando de entendimento com a empresa no dia 10 de dezembro.

O material enviado à CPI revela ainda que o primeiro contato da Pfizer com o governo brasileiro foi no dia 17 de março do ano passado.

Na época, a empresa enviou um e-mail direto ao presidente Jair Bolsonaro informando que a empresa estava "buscando soluções médicas" para combater a COVID-19.

Mais adiante, em 12 de setembro, o presidente mundial da Pfizer enviou a Bolsonaro uma carta por e-mail, com cópia para o vice-presidente Hamilton Mourão, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Nestor Foster, e diversos secretários do Ministério da Saúde.

No documento, o laboratório cobrava uma posição às propostas enviadas ao longo do mês de agosto, em sete e-mails, até então sem nenhuma resposta.

Para integrantes da CPI da Covid em contato com o blog, ficou comprovado que o governo só passou a responder às propostas do laboratório após a intervenção do ex-secretário de Comunicação Fábio Wajngarten nas negociações, em novembro do ano passado.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.