Planalto envia roteiro de perguntas a base governista para orientar depoimento do diretor da Prevent Senior

Orientação do governo Bolsonaro é para que os senadores governistas defendam tratamento precoce e coloquem em dúvida denúncias contra a empresa na CPI edit

247 - Na próxima semana a CPI da Covid vai ouvir o diretor-executivo da Prevent Senior, Pedro Batista Júnior. A operadora de saúde é denunciada por médicos acusada de ocultar mortes de pacientes que participaram —sem conhecimento —de um estudo para testar a eficácia da hidroxicloroquina e azitromicina contra a Covid-19, mas a vacinação de adolescentes contra a covid-19.

De acordo com a CNN, uma lista com sugestões de perguntas foi enviada pelo Planalto a senadores governistas para municiar a tropa de choque governista.

A inquirição seria realizada na última quinta-feira (16), mas, com a ausência do depoente, foi remarcada para a próxima quarta-feira (22). Procurada pela CNN, a Secom (Secretaria Especial de Comunicação Social) da Presidência da República não comentou o conteúdo da relação.

No documento, ao qual a CNN teve acesso, a sugestão é para que os senadores governistas defendam o tratamento precoce e coloquem em dúvidas as denúncias contra a empresa de saúde.

"A sugestão é ainda para que o depoente discorra sobre um experimento que teria sido feito pela Prevent Senior mostrando uma eventual eficácia na utilização da hidroxicloroquina", destaca a reportagem da CNN.

Apesar de todas as evidências científicas demonstrando que o medicamento não tem eficácia para o tratamento do novo coronavirus, o documento produzido por assessores de Jair Bolsonaro também estimula os senadores governistas a colocarem em dúvida, durante o questionamento a Pedro Batista, se o tratamento precoce levou à morte de pacientes, na tentativa de mostrar que o seu saldo teria sido mais positivo que negativo no combate ao coronavírus.

