Precisa receberia US$ 30 milhões se compra da Covaxin fosse fechada

247 - A Precisa Medicamentos, representante no Brasil do laboratório indiano Bharat Biotech, que desenvolveu a vacina Covaxin, teria recebido US$ 30 milhões caso a venda tivesse sido concretizada. O sócio-administrador da Precisa Francisco Maximiano presta depoimento à CPI da Covid nesta quinta-feira (19).

O contrato com o Ministério da Saúde previa a entrega de 20 milhões de doses do imunizante por US$ 15 a unidade. O acordo fixava que a Precisa ficasse com US$ 1,50 por dose pelos serviços de representação, importação e distribuição da vacina no Brasil.

O contrato da Covaxin é o principal alvo da CPI da Covid, após denúncias de corrupção envolvendo o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP-PR).

A Envixia, atravessadora dos Emirados Árabes Unidos, ficaria com US$ 0,50 por dose -- um total de US$ 10 milhões. A Bharat Biotech receberia US$ 13 por dose, ou US$ 260 milhões, através da Madison Biotech, empresa sediada em CIngapura.

