Presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, vira alvo de grupos bolsonaristas nas redes sociais

Grupos bolsonaristas passaram a quinta-feira (29) disparando mensagens nas redes sociais contra o presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz. Mensagens procuravam ligar o parlamentar a casos de exploração sexual infantil e desvios de verbas da Saúde no Amazonas edit

247 - A primeira sessão de trabalho da CPI da Covid, realizada nesta quinta-feira (29), foi marcada pelos ataques promovidos pelas redes bolsonaristas contra os integrantes do colegiado. O alvo principal foi o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM).

De acordo com a coluna da jornalista Malu Gaspar, de O Globo, os grupos bolsonaristas no WhatsApp divulgaram, ao longo da quinta-feira (29), uma série de mensagens ligando Aziz à casos de exploração sexual infantil. O caso remonta ao início dos anos 2000, quando Aziz, então vice-governador do Amazonas, teve o seu nome citado em uma CPI sobre o tema. Aziz porém, revê o seu nome retirado da comissão.

Os grupos bolsonaristas também disseminaram mensagens acusando Aziz de supostos desvios de recursos da Saúde no Amazonas , além de uma operação que prendeu a mulher e três irmãos do parlamentar em 2019. Além de Aziz, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI da Covid, também foi alvo da militância digital de extrema direita.

