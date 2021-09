Prevent Senior diz que entregará à CPI prova de que médicos mentiram

O advogado Aristides Zacarelli Neto diz que a planilha sobre mortes foi acessada por um ex-médico da empresa e trazia dados com "marco temporal" diferente daquele usado no levantamento original edit

247 - A Prevent Senior disse que vai provar à CPI da Covid as mentiras ditas por médicos sobre denúncias acerca da ocultação de mortes em estudo sobre a eficácia da hidroxicloroquina contra a Covid-19 e utilização do remédio sem anuência de pacientes. O advogado Aristides Zacarelli Neto diz que a planilha sobre mortes não faziam parte de um estudo da pandemia, foi acessada por um ex-médico da empresa e trazia dados com "marco temporal" diferente daquele usado no levantamento original.

"Quem obteve o documento obteve de maneira espúria. E essa planilha a que ele teve acesso de maneira espúria tem um marco temporal. Essa análise tinha padrão de tempo. Por isso, criou-se a fantasiosa história de que morreram pessoas cujas mortes não foram devidamente notificadas, o que é uma inverdade", afirmou em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo.

Advogados da Prevent devem protocolar nesta segunda-feira (20) uma representação por denunciação caluniosa na Procuradoria-Geral da República (PGR).

O depoimento do diretor executivo da companhia, Pedro Benedito Batista Júnior, está marcado para quarta-feira (22) no Senado.

