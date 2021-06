Queiroga defende Copa América na pandemia: risco de ficar ou não doente independe do jogo

Em depoimento na CPI da Covid, o ministro da Saúde também afirmou que a “vacina não é obrigatória”, ao dizer que não vê problema na realização da Copa América no Brasil em plena pandemia. “A Copa América é evento pequeno, não é uma olimpíada” edit

247 - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sinalizou, nesta terça-feira (8), na CPI da Covid, que não vê problema na realização da Copa América do Brasil em plena pandemia do coronavírus.

"O risco de ficar ou não doente independe do jogo. Vacina não é obrigatória. Outros campeonatos acontecem sem vacinação. A Copa América é evento pequeno, não é uma olimpíada. Se os protocolos forem cumpridos não há risco", acrescentou.

O titular da pasta disse não ver "do ponto de vista epidemiológico" algo que "justifique a não ocorrência do evento". "Agora, a decisão de fazer ou não, não compete ao Ministério da Saúde", afirmou.

"A prática de esportes é liberada no Brasil. Está acontecendo a taça libertadores, está acontecendo eliminatórias da copa.. de tal sorte que esporte está liberado no Brasil e não existem provas de que isso aumenta a contaminação dos atletas. O que o presidente me pediu foi que avaliasse os protocolos da Conmebol e da CBF. Foi o que fizemos", acrescentou.

