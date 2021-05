Queiroga foi "uma grande decepção" e será reconvocado à CPI, garante Omar Aziz

Para senador Omar Aziz, presidente da CPI da Covid no Senado, ministro Queiroga foi uma “grande decepção” ao se esquivar de perguntas sobre o uso cloroquina. Para o sendor, omissão seria uma forma de não desagradar Bolsonaro. Ele disse que o ministro da Saúde voltará a depor edit

247- O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid, senador Omar Aziz, garantiu neste domingo (09) que o depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga à CPI não convenceu os parlamentares e que ele deve ser convocado para prestar novo depoimento. Aziz classificou a postura de Queiroga como uma “grande decepção”.

Aziz garantiu que “com certeza” Queiroga será reconvocado para se confrontado entre a política do governo Bolsonaro e as diretrizes do Ministério da Saúde.

Em um depoimento que durou mais de 9 horas, todas as vezes em que foi questionado sobre o uso da cloroquina o ministro da Saúde Marcelo Queiroga sequer pronunciou o nome da substância, alegando que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) ainda está avaliando e elaborando o protocolo de tratamento da covid-19.

Aziz disse que esse posicionamento de Queiroga de mesmo sendo contra a cloroquina “jogar pra cima” do Conitec é uma forma de “agradar o chefe” (Bolsonaro), e que por essas contradições entre a política de governo e a política do Ministério da Saúde ele deve ser reconvocado.

As informações são do Estadão .



