Randolfe chora em depoimento de ex-paciente da Prevent Senior: "devastador"

Apoie o 247

Clube de Economia

Revista Fórum - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI do Genocídio, se emocionou e acabou chorando durante o depoimento, nesta quinta-feira (7), de Tadeu Frederico Andrade, ex-paciente da Prevent Senior.

“O depoimento é devastador. Isso não é medicina. Uma das páginas mais tristes da história nacional. Não tem como esse pessoal passar impune”, declarou Randolfe.

A emoção do vice-presidente da comissão foi observada pelo senador Otto Alencar (PSD-BA). “Eu vi que Vossa Excelência estava com os olhos lacrimejando de emoção. Emocionou a todos nós. Não dá para não se emocionar com alguém que se recuperou do corredor da morte”.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Fórum.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE