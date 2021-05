Randolfe diz que Pazuello se "auto indiciou" ao ir sem máscara e aglomerar na manifestação no Rio

“O senhor Eduardo Pazuello se indiciou, é o primeiro caso em uma CPI no qual a pessoa se indicia. O que ele fez hoje é crime contra a saúde, contra regras de conduta do Exército”, disparou o vice-presidente da CPI da Covid-19, o senador Randolfe Rodrigues, ao apontar a conduta do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que ao lado de de Jair Bolsonaro, promoveu aglomeração no Rio de Janeiro e subiu no carro de som sem máscara edit

247 - O senador Randolfe Rodrigues, vice-presidente da CPI da Covid-19, criticou a conduta do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que ao lado de Jair Bolsonaro, promoveu aglomeração no Rio de Janeiro neste domingo (24) e subiu no carro de som sem máscara.

“O senhor Eduardo Pazuello se indiciou, é o primeiro caso em uma CPI no qual a pessoa se indicia. O que ele fez hoje é crime contra a saúde, contra regras de conduta do Exército, contra autoridade judicial”, disse Randolfe, segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo.

Após prestar depoimento na semana passada na CPI, Pazuello deve ser reconvocado para falar na Comissão, que ainda não há uma data definida. O relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), afirma que Pazuello mentiu 15 vezes em seus esclarecimentos.

Segundo Randolfe, a manifestação, no Rio, é mais um ato de desespero de Bolsonaro. “Ele está acuado com os notórios acontecimentos e tenta desviar o foco.”

