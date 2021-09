Relator da CPI diz que discurso de Bolsonaro na ONU mostrou que "a vergonha não conhece limites"

"O discurso, lamentavelmente pífio do presidente na Assembleia, mostrou ao mundo a República do Cercadinho, uma vergonha para todos os brasileiros, a exumação da insignificância", disse o senador Renan Calheiros edit

O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), disse que o discurso de Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, na manhã desta terça-feira (21), foi "uma mentira só do começo ao fim" e que "os vexames" do ex-capitão envergonham o país.

"A Vergonha definitiva desconhece limites. Os vexames na ONU, do presidente, vão desde vaias, puxadinhos, proibição de acesso por falta de vacinação, advertências públicas do prefeito de Nova Iorque e a negação universal das vacinas diante do primeiro-ministro do Reino Unido. O discurso, lamentavelmente pífio do presidente na Assembleia, mostrou ao mundo a República do Cercadinho, uma vergonha para todos os brasileiros, a exumação da insignificância", disse Renan.

"Único líder do G20 não vacinado, Bolsonaro repetiu seu papel de figura rudimentar, anacrônica, transitória e de propagador de mentiras. Seu discurso foi uma mentira só do começo ao fim. O Brasil perdeu a credibilidade internacional e a corrupção negada por ele na ONU foi comprovada em várias oportunidades aqui nesta CPI", completou.

