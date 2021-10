Relatório da CPI será votado dia 26 de outubro

Leitura do relatório acontecerá na quarta-feira (20), garantiu o presidente da comissão, senador Omar Aziz edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), disse neste domingo (17) que o relatório final da CPI será votado no dia 26 de outubro, uma semana após a leitura do documento, marcada para a próxima quarta (20). A leitura do relatório final estava prevista para a terça (19).

De acordo com reportagem de O Antagonista, o motivo da modificação da data da leitura do documento foi um mal-estar gerado entre os senadores após parte do relatório ter vazado neste final de semana.

“A ideia é dar vista por sete dias. Porque o relatório terminou sendo divulgado em partes, vazado, sem que houvesse uma discussão preliminar entre o G7 e isso criou um mal-estar muito grande”, disse o senador Humberto Costa (PT-PE), integrante do G7.

PUBLICIDADE

Segundo Aziz, por enquanto, só Renan Calheiros teve acesso ao relatório final. O senador contou que foi alertado pelo vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e por vários juristas que, se lido na terça e votado na quarta, [o relatório] poderia caber uma ação na justiça, através do Código penal.

"Muitas pessoas estão sendo indiciadas, e nesse sentido não teríamos tempo para a análise do relatório. Só quem tem conhecimento do relatório todo é o relator, ninguém mais tem”, afirmou Aziz.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE