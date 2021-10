Relatório da CPI vai mostrar que Bolsonaro cometeu crimes contra a população ao se aliar ao coronavírus

Apoie o 247

247 - "A CPI da Covid deve pedir o indiciamento de Jair Bolsonaro pela prática de 11 crimes", escreve o jornalista Bernardo Mello Franco. O colunista do Globo destaca que o ocupante do Palácio do Planalto é o "protagonista do relatório" da CPI e será apontado como responsável pelo agravamento da pandemia que já matou mais de 600 mil brasileiros.

"Bolsonaro não inventou o coronavírus, mas se aliou a ele contra a população que deveria proteger. Ajudou a espalhar a doença, sabotou as medidas sanitárias, pregou o uso de remédios ineficazes e atrasou intencionalmente a compra de vacinas", escreve o jornalista.

"A barbárie teve o apoio de uma rede de desinformação. O bolsonarismo usou sua máquina do ódio para torpedear o distanciamento social, o uso de máscaras e a confiança nas vacinas. O objetivo era claro: desviar a responsabilidade pelas mortes e desgastar gestores que acreditaram na ciência, escreve Mello Franco, que também acusa Bolsonaro de ter acelerado a circulação do vírus para tentar alcançar a imunidade de rebanho por contágio.

"Os crimes de Bolsonaro são muitos e serão detalhados no relatório da CPI. A lista irá da prevaricação no escândalo da Covaxin ao homicídio por omissão deliberada, passando por infrações sanitárias, uso irregular de verba pública e charlatanismo".

