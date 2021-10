Relatório final da CPI da Covid terá cerca de 50 indiciados, diz Randolfe

O parlamentar anunciou que será criado um observatório com parlamentares que participaram da CPI para acompanhar os desdobramentos do relatório aprovado edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Metrópoles - O vice-presidente da CPI da Covid-19, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou, nesta sexta-feira (8/10), que o relatório final da comissão, a ser apresentado no próximo dia 19 de outubro, terá cerca de 50 indiciados entre pessoas físicas e jurídicas.

“Devemos ter algo em torno de 50 autoridades indiciadas no relatório final. 50 pessoas públicas ou privadas apontadas como indiciadas”, disse Randolfe, em entrevista à emissora GloboNews.

O parlamentar anunciou que será criado um observatório com parlamentares que participaram da CPI para acompanhar os desdobramentos do relatório aprovado. A deliberação do relatório será no dia 20 de outubro.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE