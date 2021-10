Renan: além de Bolsonaro, CPI irá indiciar Ricardo Barros, Osmar Terra, Nise Yamaguchi e “ilustres membros do gabinete do ódio”

Apoie o 247

247 - O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), reafirmou, em entrevista à GloboNews neste domingo (10), que pedirá o indiciamento de mais de 40 pessoas no relatório final do colegiado.

Jair Bolsonaro terá 11 crimes cometidos durante a pandemia listados no relatório final, informou Calheiros. "Só com relação ao presidente da República, já selecionamos 11 tipos penais. Vão de crimes de responsabilidade, passando por crimes comuns, crimes contra a saúde pública e crimes contra a humanidade, também", afirmou.

Além de Bolsonaro, serão indiciados Ricardo Barros, “pela sua participação na negociata da aquisição das vacinas”, Osmar Terra, “que foi uma espécie do porta-voz do negacionismo”, os médicos Nise Yamaguchi e Paolo Zanotto, “ilustres integrantes do gabinete paralelo”, além de “ilustres membros do gabinete do ódio”.

