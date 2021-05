Renan aponta mentira de Wajngarten: campanha com Otávio Mesquita era contra isolamento social

247 - O relator da CPI da Covid, no Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), apontou mentiras do ex-secretário de Comunicação da Presidência da República Fabio Wajngarten, que foi à Comissão Parlamentar de Inquérito prestar depoimento.

O emedebista destacou que a campanha 'O Brasil não pode parar', do jornalista Otávio Mesquita, era contrária ao isolamento social e não a favor como disse o ex-secretário. "Otávio é contra o isolamento social. A campanha foi essa", destacou Calheiros. "O senhor já abusou deste expediente em algumas oportunidades", disse o emedebista em outro momento.

O parlamentar questionou Wajngarten quem o orientava a não incentivar a vacinação contra a Covid-19. "As manifestações do presidente pertencem a ele. As minhas conversas com ele eram sempre sobre a forma e técnica da imprensa", respondeu o ex-chefe da Secom.

Em várias ocasiões Bolsonaro deu declarações contrária a recomendações da ciência na pandemia, mas o ex-secretário não quis responder acerca do impacto desses posicionamentos sobre a população. "As manifestações do presidente pertencem a ele", disse Wajngarten.

"O senhor junta alhos com bugalhos e a gente que pegar a linha lógica e não consegue", disse Calheiros.

Assista ao vídeo da campanha:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.