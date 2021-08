Renan Calheiros: "Bolsonaro praticou todo tipo de ilegalidade e de crime"

Negacionismo no enfrentamento à pandemia, que inclui o atraso proposital na compra de vacinas e a prevaricação no caso Covaxin, são motivo para a CPI da Covid enquadrar Jair Bolsonaro por crime de responsabilidade edit

247 - O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL) disse na noite desta segunda-feira (9) que a perspectiva é que Jair Bolsonaro seja enquadrado em crime de responsabilidade pela forma como conduziu o enfrentamento à pandemia.

Em entrevista ao programa "Roda Vida", da TV Cultura, Renan afirmou que o ocupante do Palácio do Planalto prevaricou no caso Covaxin.

Renan disse que "não há nenhuma dúvida" quanto a esse crime de Bolsonaro. "Estamos avançando para recolher suas digitais na negociação da Covaxin, que era a única vacina que Bolsonaro queria. Ele estava pedindo para (o governo) comprar 20 milhões de doses da Covaxin, enquanto negava 170 milhões de doses da OMS, da Pfizer e do Butantan", enfatizou o relator da CPI, que vai antecipar a entrega do relatório final sobre os trabalhos da comissão . Bolsonaro "praticou todo tipo de ilegalidade e de crime", afirmou o senador alagoana, conforme O Globo.

No decorrer da entrevista, o relator da CPI também disse que o filho do presidente, o senador Flavio Bolsonaro (Patriota-RJ), cometeu o crime de advocacia administrativa, quando um servidor defende interesses particulares no órgão público em que trabalha.

"Ele fez uma confissão na CPI de que estava fazendo advocacia administrativa, ao dizer que levou o dono da Precisa (Francisco Maximiano) ao BNDES". Renan disse ainda que Maximiano não depôs na CPI por ter fugido duas vezes dessa obrigação.

