Renan Calheiros: Marconny faz o mais cínico dos depoimentos prestados à CPI da Covid

O relator da CPI da Covid fez a crítica após o advogado Marconny Albernaz Ribeiro, apontado como lobista da Precisa Medicamentos, dizer que não se recorda sobre os encontros com o ex-secretário-executivo da Anvisa José Ricardo Santana edit

247 - O relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou que o advogado Marconny Albernaz Ribeiro, apontado como lobista da Precisa Medicamentos, tem o mais "cínico" dos depoimentos já prestados à Comissão Parlamentar de Inquérito. "Estamos diante do mais cínico dos depoimentos. Igual a esse nenhum. Ele não se recorda que esteve com Ricardo Santana apesar dos documentos fartos que nós temos", disse o parlamentar.

"Era um militante político. Veja o estágio de degenerescência que nós nos expomos nos últimos anos no país. Se destacou no trabalho de bastidor, de lobby, de defesa de interesses escusos para várias empresas, principalmente, para a Precisa", disse Calheiros.

No mês passado, o empresário José Ricardo Santana passou à condição de investigado pelo colegiado. Ele foi citado como parte do encontro de 25 fevereiro em que, segundo o policial Luiz Paulo Dominghetti, o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias teria pedido propina em um contrato de vacinas contra a Covid-19.

