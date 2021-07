Renan Calheiros: 'não chamo o cercadinho de Bolsonaro de estábulo para não ofender os protetores dos animais'

Revista Fórum - O senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI – que investiga as ações do governo Bolsonaro na pandemia, provocou a claque bolsonarista que dá plantão todos os dias na porta do Palácio da Alvorada, em Brasília, para ovacionar o presidente da República e gravar vídeos que alimentam as redes de apoio ao mandatário de extrema direita.

Numa mensagem publicada em seu perfil oficial no Twitter, o senador alagoano escreveu “A cavalgadura é tão grande que eu só não chamo o famoso cercadinho do Alvorada de estábulo para não correr o risco de afrontar as sociedades protetoras dos animais”.

A cutucada zueira do Renan atraiu uma avalanche de comentários com risos e outras piadas, mas despertou também a fúria dos seguidores fanáticos do presidente, que ofenderam o parlamentar e cobraram respeito “ao povo”.

