Renan manda recado duro a Luciano Hang: Senado não é picadeiro

Relator da CPI da Covid reagiu ao vídeo em que o empresário bolsonarista aparece com algemas. "Terá que comparecer quarta-feira, dentro das regras do Senado, e responder pelos crimes de que é acusado. Ali não é picadeiro", afirmou edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O senador Renan Calheiros, relator da CPI da Covid, criticou o empresário bolsonarista Luciano Hang, dono das lojas Havan, que gravou nesta segunda-feira (27) um vídeo em que aparece com algemas para que o colegiado o prenda.

Pelo Twitter, Renan classificou o vídeo de Hang como "pastelão". "Luciano Hang ensaia pastelão para encenar na CPI. Não adianta; só houve um Joaquin Phoenix no papel do Coringa e não há como imitá-lo. Terá que comparecer quarta-feira, dentro das regras do Senado, e responder pelos crimes de que é acusado. Ali não é picadeiro", afirmou o senador.

O vídeo de Luciano Hang foi gravado com claro objetivo de desmoralizar a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid. Segundo o empresário, as algemas foram compradas para economizar custos caso seja preso durante seu depoimento à CPI da Covid, marcado para a quarta-feira (29). “Se por acaso eles não aceitarem aquilo que vou falar, já comprei... Para não gastar dinheiro com algema, já comprei uma algema, vou entregar uma chave para cada senador. E que me prendam”, diz Hang.

PUBLICIDADE

Luciano Hang ensaia pastelão para encenar na CPI. Não adianta; só houve um Joaquin Phoenix no papel do Coringa e não há como imitá-lo. Terá que comparecer quarta-feira, dentro das regras do Senado, e responder pelos crimes de que é acusado. Ali não é picadeiro. — Renan Calheiros (@renancalheiros) September 27, 2021





PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE