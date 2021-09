Renan promete novidades sobre fake news após revelação sobre Luciano Hang e Allan dos Santos

Apoie o 247

247 – O senador Renan Calheiros (MDB-AL) prometeu novidades após a notícia de que o empresário bolsonarista Luciano Hang patrocinou um esquema de fake news e ataque às instituições coordenado pelo blogueiro bolsonarista Allan dos Santos. "As fakes news foram causa de muitas mortes. A CPI sabe do macabro Gabinete do Ódio: muitos pagos com dinheiro público. Novidades virão", disse Renan, que é relator da CPI da covid-19.

