Renan quer acareação entre Roberto Dias e coronel Elcio Franco

247 - O relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL), defendeu nesta quarta-feira (7) uma acareação entre o ex-diretor do Delog Roberto Ferreira Dias e o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde Elcio Franco. Para o vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), "Elcio Franco está se complicando cada vez mais”

Os senadores encontraram inconsistências entre os depoimentos prestados por Dias e Franco pelos ex-servidores.

Roberto Dias disse à CPI hoje que o seu departamento não fez nenhum levantamento de preços de imunizantes, como havia dito Elcio Franco. Dias atribuiu todas as irregularidades ao coronel ex-número 2 da Saúde.

Para o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), a exoneração de Roberto Dias foi resultado da participação do ex-diretor de logística na negociação por vacinas, que seria uma atribuição de Elcio.

Randolfe afirmou a Dias que “a forma como o Coronel Elcio Franco se reporta ao senhor é sempre com grau de desconfiança. è responsabilizando o senhor por alguma não concretização de tratativas em relação à vacina” e que “houve uma clara intervenção. O departamento de logística era de interesse da Secretaria Executiva”.

Elcio Franco ocupou o cargo de secretário-executivo do Ministério da Saúde na gestão do general Eduardo Pazuello de junho de 2020 a março de 2021 e foi responsável pelas negociações com fabricantes para a compra de vacinas contra a Covid-19. O militar teve uma gestão marcada pela truculência e pela falta de diálogo. Além do insucesso na negociação com a empresa farmacêutica Pfizer, acumulou episódios simbólicos, como o destrato a um garçom de seu gabinete e o uso de um broche com uma "faca na caveira" em seu terno.

