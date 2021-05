Renan rebate ataques de Bolsonaro e diz que 'pandemia mata pela inação' (vídeo)

Relator da CPI respondeu a um ataque de Bolsonaro durante live nesta quinta-feira, na qual disse que "frase não mata" e ameaçou o país com um golpe edit

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da CPI da Covid, respondeu ao ataque disparado por Jair Bolsonaro contra ele em live nesta quinta-feira (6), mesma ocasião em que ameaçou novamente o país com um golpe.

Bolsonaro havia dito que, se estivesse na CPI, responderia ao ministro Renan: "‘atenção, ministro, quais dessas frases mais matou gente no Brasil?’ Frases do presidente Jair Bolsonaro e botou as frases lá. Sabe qual seria minha resposta? ‘Excelentíssimo senhor senador, frase não mata ninguém, o que mata é desvio de recurso público que seu estado desviou. Então vamos investigar o teu filho que a gente resolve esse problema. Desvio mata, frase não mata".

O senador, então, disparou: "o que mata é a pandemia pela inação e inépcia que torço que não seja dele [Bolsonaro]".

"Em relação ao estado de Alagoas, ele [Bolsonaro] não gaste seu tempo ociosamente como tem gasto seu tempo enquanto os brasileiros estão morrendo", acrescentou. Renan Calheiros é pai do governador de Alagoas, Renan Filho (MDB).

Assista à resposta de Renan Calheiros:

A CPI foi atacada pelo e excelentíssimo presidente da República. Veja: pic.twitter.com/HqegbihhYw — Renan Calheiros (@renancalheiros) May 6, 2021





