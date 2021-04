Requerimentos de governistas na CPI da Covid foram produzidos no Palácio do Planalto

Registros eletrônicos mostram que o Palácio do Planalto produziu requerimentos para serem apresentados por senadores governistas na CPI da Covid edit

247 - Registros eletrônicos de requerimentos apresentados na CPI da Covid, instalada nesta terça-feira (27) no Senado, indicam que o Palácio do Planalto produziu para senadores governistas o pedido de convocação de cinco especialistas associados à defesa do tratamento precoce ou a críticas ao lockdown.

A informação é do Globo, que coletou dados de todos os documentos registrados na CPI da Covid até o momento.

Em sete arquivos protocolados pelos parlamentares governistas Ciro Nogueira (PP-PI) e Jorginho Mello (PL-SC) constam o nome de uma assessora da Secretaria Especial de Assuntos Parlamentares (SEAP), vinculada à Secretaria de Governo.

Os documentos produzidos pelo Palácio do Planalto pedem a convocação de cinco especialistas vinculados a teses defendidas pelo governo federal em relação à pandemia, como a médica Nise Yamaguchi, defensora do uso da cloroquina, medicamento comprovadamente ineficaz contra a Covid-19.

O governo preparou uma lista de médicos para defenderem na CPI da Covid o tratamento precoce, para tentar convencer que Bolsonaro fez a apologia da cloroquina com base em opiniões de especialistas, tese rechaçada pela maioria esmagadora da comunidade médica e científica nacional e internacional.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.