Reverendo que negociou vacina pelo governo apresenta atestado e diz que não poderá ir à CPI

Por Guilherme Amado, no portal Metrópoles - O reverendo Amilton de Paula notificou nesta segunda-feira (12) a CPI da Covid dizendo que não poderá comparecer à sessão marcada para ouvi-lo na quarta-feira. Amilton recebeu permissão do Ministério da Saúde para negociar a compra de 400 milhões de doses da AstraZeneca em nome do governo.

De acordo com integrantes da CPI, o reverendo apresentou atestado médico de 15 dias, a contar a partir de 9 de julho. O motivo é uma crise renal.

Mas integrantes do colegiado lembram que, quando ligaram para convocá-lo, o reverendo deu outra explicação. Afirmou que não poderia comparecer porque seu advogado estaria viajando na data.

Leia a íntegra da matéria no portal Metrópoles

