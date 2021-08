Ricardo Barros diz que Bolsonaro nunca afirmou seu envolvimento no caso Covaxin, e sim perguntou

Em coletiva de imprensa antes de prestar depoimento à CPI da Covid, o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, negou envolvimento no escândalo de corrupção para a distribuição da vacina indiana Covaxin. O parlamentar também se manifestou no Twitter. "Vou provar que o presidente nunc afirmou meu envolvimento no caso Covaxin. Ele perguntou", escreveu edit

247 - Com depoimento marcado para esta quinta-feira (12) na CPI da Covid, o líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros (PP-PR), negou envolvimento no escândalo de corrupção nas negociações envolvendo a aquisição da vacina indiana Covaxin.

"Bolsonaro nunca afirmou que eu estava envolvido no caso Covaxin. Em todas as narrativas de Luís Miranda... eles mostraram minha foto ao presidente e o presidente perguntou se eu estava envolvido no caso", disse Barros em coletiva de imprensa antes do seu depoimento.

"Não houve afirmação do presidente, se é que ele falou no meu nome. Tudo será esclarecido. Criou-se essa narrativa. Era importante para a CPI ter alguma coisa para se pegar. Vamos explicar esse mal entendido. A verdade nos libertará", acrescentou.

PUBLICIDADE

A compra do imunizante indiano foi a única para a qual houve um intermediário e sem vínculo com a indústria de vacina, a empresa Precisa. O preço da compra foi 1.000% maior do que, seis meses antes, era anunciado pela fabricante.

Meu depoimento será agora as 10 horas, ontem recebi o aviso de adiamento. Vou provar que o presidente NUNCA AFIRMOU meu envolvimento no caso Covaxim. Ele PERGUNTOU.

Eu não participei das negociações da Covaxim como todos os ouvidos na CPI já confirmaram. pic.twitter.com/dU5jkS9XOn PUBLICIDADE August 12, 2021

Assista à CPI pela TV 247: