Roberto Dias diz que encontro em shopping foi por acaso, mas admite que havia dito ao Coronel Blanco onde estaria

247 - Em depoimento CPI da Covid, o ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias negou as acusações de envolvimento no esquema de corrupção na compra de vacinas pela pasta.

Questionado pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) sobre o encontro com o cabo da Polícia Militar de Minas Gerais Luiz Paulo Dominghetti Pereira, representante da Davatti, em um shopping de Brasília em que teria ocorrido o pedido de proprina, Dias disse que "nunca pediu nenhum tipo de vantagem" e chamou do representante de "picareta". No entanto, apesar de afirmar que não marcou encontro com o cabo e o diretor substituto do Departamento de Logística. coronel Marcelo Blanco, e que o encontro foi por acaso, mas admitiu que havia dito ao Coronel Blanco onde estaria e que havia falado com o Cristiano Hossri Carvalho, procurador da Davati Medical Supply no Brasil.

"O problema deles é achar que estão lidando com gente boba. Nós não brincamos de lutar pra salvar vidas, isso pra gente é coisa SÉRIA!", escreveu Randolfe em suas redes sociais.

Dias afirmou que, na gestão Luiz Henrique Mandetta, ele tinha autonomia para escolher seus subordinados na Diretoria de Logística do ministério. No entanto, a situação mudou a partir da chegada de Eduardo Pazuello para o comando da pasta.

A afirmação foi considerada por Randolfe como uma demostração de que houve "clara intervenção" na diretoria que deve ser investigada pela CPI para esclarecer por que e a interesse de quem mais.

Dias afirmou que a exoneração e nomeação de servidores passaram a vir diretamente da secretaria-executiva ou do próprio ministro, inclusive dos coordenadores Marcelo Costa e Alex Lial, ambos militares.

