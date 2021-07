Roberto Dias entrou no serviço público por meio de cotas para afrodescendentes

Questionado pelo senador Humberto Costa (PT-PE), o ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde confirmou a informação edit

247 - Roberto Ferreira Dias, ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, entrou no serviço público através de cotas reservadas a afrodescendentes.

Questionado pelo senador Humberto Costa (PT-PE) na CPI da Covid, Dias confirmou a informação.

