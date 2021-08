Rogério Carvalho chama empresário Otávio Fakhoury de ‘fake uri’ e entidade de Helcio Bruno de Instituto ‘Fake’ Brasil

247 - O Instituto Força Brasil foi chamado de Instituto ‘Fake’ Brasil pelo senador Rogério Carvalho (PT-SE) na CPI da Covid nesta terça-feira (10). Trata-se da entidade presidida pelo coronel da reserva Helcio Bruno de Almeida, que compareceu hoje à comissão.

“Esse instituto foi criado para fortalecer a máquina de mentiras do governo Bolsonaro?”, perguntou o senador ao depoente, que se reservou ao direito de ficar calado, concedido pela ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal .

A página da Instituição na internet arquiva mais de 400 postagens que incluem conteúdos antidemocráticos, como contra o STF - em defesa da destituição do Supremo - e principalmente negacionistas, como contra a vacina e a favor do tratamento precoce.

Em meio ao depoimento de Helcio Bruno, diante da exposição das postagens negacionistas e antidemocráticas, o site saiu do ar. “Deve ser algum problema técnico, alguma coisa dessa natureza”, tentou justificar o militar, quando questionado sobre o assunto.

Rogério Carvalho também chamou de ‘fake’ uri o empresário Otávio Fakhoury, que é vice-presidente do IFB. Ele é investigado no inquérito das fake news no STF.

“O senhor sabe que espalhar notícia falsa num contexto de pandemia é sinônimo de morte”, alertou Rogério Carvalho ao depoente. “Tantos foram levados pela desinformação dolosa”, completou o parlamentar.

Questionado sobre o propósito do Instituto e principalmente sobre as negociações de vacina juntamente com a Davati e o Ministério da Saúde, Helcio Bruno negou que a entidade negocie vacinas. De forma vaga, o militar descreveu as funções do instituto: “produzir estudos, análises, encontrar soluções e promover programas e ações”.

Os parlamentares também questionaram como é financiado o instituto e se ele financia sites de fake news bolsonaristas. O depoente respondeu que a entidade é sustentada pelos seus membros e afirmou não haver investimentos a esses sites.

