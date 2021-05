Rogério Carvalho detona discurso de Queiroga sobre cloroquina: "temos uma ilegalidade flagrante!” (vídeo)

Revista Fórum - O senador Rogério Carvalho (PT-SE) desmentiu o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, durante depoimento do integrante do governo Bolsonaro à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga as omissões do governo diante da pandemia de Covid-19, a chamada CPI do Genocídio,

O argumento central utilizado pro Queiroga para desviar das perguntas sobre o chamado “tratamento precoce” e o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina era o de que essas drogas não haviam passado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) e que, por conta disso, ele não poderia comentar.

O senador Rogério Carvalho, então, levou à CPI documentos que mostram que o Ministério da Saúde recomentou o uso da cloroquina no Sistema Único de Saúde (SUS) mesmo sem um parecer favorável dessa comissão. Carvalho é médico e foi secretário estadual de Saúde de Sergipe.

Queiroga (ministro da saúde): a gente não indica cloroquina não, não tenho conhecimento



Senador Rogério Carvalho: pois eu tenho, olha aqui! O Ministério da Saúde indica SIM cloroquina no tratamento contra a COVID no Brasil pic.twitter.com/4p6TMpErAA May 6, 2021

