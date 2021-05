Senador Contarato rebate negacionistas na CPI da Covid: 'daqui a pouco estão defendendo que a Terra é plana'

247 - O senador Fabiano Contarato participou nesta quarta-feira (5) da CPI da Covid e fez questionamentos ao ex-ministro da Saúde Nelson Teich. O ponto principal da explanação do parlamentar, no entanto, não foi nenhuma pergunta, e sim a lição passada por ele aos defensores da hidroxicloroquina presentes na comissão.

"Estou um tanto quanto estarrecido. Você pode efetivamente ter a utilização de determinada medicação em determinada cidade e diminuir o número de óbitos, mas isso não é comprovação científica. Se não, nós estamos aqui acabando com a ciência. Quem faz ciência são cientistas, dentro do laboratório e com seus pares. Então, por favor, daqui a pouco estamos defendendo que a Terra é plana", disse Contarato pouco depois de o senador governista Luis Carlos Heinze (PP-RS) citar algumas cidades em que supostamente a hidroxicloroquina teria sido usada para tratar pacientes com Covid-19 e, por isso, segundo ele, teriam tido números menores de óbitos por causa da doença.

