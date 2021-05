Senador governista quer médicos defensores da cloroquina na CPI

No depoimento do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta ficou clara a estratégia governista de dar à defesa do tratamento precoce ares científicos que a tese defendida pelo presidente não tem edit

247 - O senador Marcos Rogério (DEM-RO), um dos integrantes da tropa de choque do governo na CPI da Covid, apresentou requerimentos para que a comissão ouça médicos defensores do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no chamado tratamento precoce contra a covid-19. Pelos requerimentos apresentados nesta terça-feira (4), Marcos Rogério vai tentar apresentar na CPI a tese de que o tratamento defendido por Jair Bolsonaro não é anti-científico. A informação é do portal Congresso em Foco.

As convocações são direcionadas a três médicos: o cardiologista Guili Pech; o cirurgião e nutrólogo Mateus Drumond, coordenador do movimento Médicos pela Vida, que defende o tratamento precoce, no estado de Minas Gerais; e o médico e deputado Luiz Ovando (PSL-MS), defensor fervoroso da cloroquina e de Jair Bolsonaro.

