Senador pede quebra de sigilo do empresário Carlos Wizard na CPI da Covid

Requerimento de quebra do sigilo bancário do bilionário será apreciado pela CPI

247 - O senador Alessandro Vieira pediu nesta segunda-feira (17) a quebra de sigilos do empresário, de março de 2020 até agora. Carlos Wizard deverá prestar depoimento na CPI da Covid,

Segundo o requerimento, o objetivo é analisar se houve aumento do patrimônio do empresário ou transferência de recursos para campanhas do governo.

De acordo com Vieira, os registros podem indicar a participação de Wizard nas discussões do governo sobre a gestão da pandemia.

O senador diz que quer apurar sobre o "ministério paralelo da saúde", que teria envolvimento de Wizard na defesa do uso de remédio sem eficácia e da imunidade de rebanho.

Na opinião do senador, há indícios de que o empresário, ao lado da médica Nise Yamaguchi, teria tentado incluir o tratamento contra Covid-19 na bula da cloroquina por decreto presidencial, diz o senador no requerimento, informa a coluna Painel S.A. da Folha de S.Paulo.

