Senadora expõe erros de inglês no contrato firmado entre MS e Madison Biotech: "documentação fajuta"

247 - A senadora Simone Tebet (MDB-MS) apresentou à CPI da Covid provas de que a documentação tratando da compra da Covaxin foi falsificada.

Segundo Tebet, o contrato assinado com a Madison Biotech, empresa de fachada sediada em Cingapura, tem diversos erros de inglês. Os autores escreveram "prince" (príncipe em inglês) no lugar de "price" (preço em inglês).

Os senadores exibiram a imagem do contrato, que apontava para um total de 23 erros.

A senadora acusou especificamente o servidor Elcio Franco de ter forjado os documentos. Ela disse ainda que "o secretário-executivo [Franco] prevaricou".

Franco, ao lado do ministro Onyx Lorenzoni, apresentou o contrato com a Madison para tentar rebater as denúncias dos irmãos Miranda na CPI da Covid. Tebet classificou o texto exibido pelo secretário como um "documento fajuto".

