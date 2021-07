Senadores acreditam que Roberto Dias pode mudar depoimento à CPI da Covid estando preso

O ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde Roberto Dias foi preso por ordem do presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD) edit

247 - Senadores acreditam que a prisão do ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde Roberto Dias pode fazê-lo mudar sua versão do que disse à CPI da Covid, segundo a CNN.

Ele foi preso nesta quarta-feira, 7, por ordem do presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD), que alegou que Dias estava mentindo durante depoimento.

"Nesse momento, se houver algum ponto que ele [Dias] queira acrescentar ou manter, é dada a ele a oportunidade", disse Marcos Rogério (DEM) após visitar Dias, que está depondo à Polícia Legislativa do Senado.

