Senadores apontam relação da Prevent com 'gabinete paralelo' e confrontam diretor com áudios e vídeos

Confrontado por Renan Calheiros, Pedro Benedito Batista Júnior, diretor da Prevent Senior, não respondeu sobre a relação da operadora com o gabinete paralelo. E foi criticado pelos parlamentares na CPI da Covid. "O senhor não tem condição de ser médico", afirmou Otto Alencar. "Está com graça aqui", disse Omar Aziz. "O senhor está mentindo", disse Rogério Carvalho edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Senadores da CPI da Covid questionaram o diretor-executivo da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, sobre a relação da operadora de saúde com o chamado gabinete paralelo. Ele preferiu se esquivar das perguntas acerca da supostos contatos entre a operadora e o "núcleo" do governo responsável pela aplicação de medidas contrárias a recomendações da ciência para o tratamento de diagnosticados com a Covid-19. A operadora ocultou mortes de pacientes com a doença durante estudo para testar a eficácia da hidroxicloroquina, associada à azitromicina.

"Nenhuma relação (com o gabinete parelelo)", disse Batista ao ser questionado pelo relator da CPI da Covid, Renan Calheiros (MDB-AL). "As pessoas que estão assistindo a essa CPI estão sem acreditar...", continuou Renan. "A Prevent Senior não é um plano de saúde, é um plano macabro de mortes e tinha a pretensão de mudar a medicina do mundo", complementou.

"O senhor não tem condição de ser médico", afirmou o senador Otto Alencar (PSD-BA). "Isso é uma fraude", afirmou o senador Humberto Costa (PT-PE) sobre o estudo.

PUBLICIDADE

O depoente também se esquivou de responder a perguntas sobre a médica Nise Yamaguchi, defensora do tratamento precoce e suspeita de ser o elo entre o gabinete paralelo e a Prevent Senior. "Ela procurou a minha pessoa para entender o que estava acontecendo", afirmou o dirigente.

O senador Renan Calheiros questionou por que Jair Bolsonaro comemorou resultados do estudo antes de a pesquisa ser divulgada. "Como se deu a aproximação com membros do governo?", complementou. "Não houve qualquer aproximação com membros do governo", respondeu o diretor.

Reprodução (Twitter)

"Está com graça aqui. Está fazendo onda. Está enrolando", afirmou o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), ao questionar quantas pessoas diagnosticadas com a Covid-19 foram hospitalizadas na Prevent Senior durante a pandemia. "Cerca de 18 mil", respondeu Batista.

PUBLICIDADE

"Desses 18 mil, quantos óbitos?", continuou Aziz. "Não tenho a informação", disse o diretor. "Deveria ter. Sabia que vinha à CPI e devia ter", disse o parlamentar.

O senador Rogério Carvalho (PT-SE) pediu que o relator solicite à Prevent Senior a relação dos pacientes que receberam alta. "Queria que o senhor solicitasse os pacientes que receberam alta de que forma. Por óbito? Como receberam alta?", perguntou o parlamentar.

"O senhor está mentindo", disse o petista após o diretor negar a existência de tratamento precoce pela operadora.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: