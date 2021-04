Senadores governistas se mobilizam para evitar convocação de Wajngarten por atuação na compra de vacinas da Pfizer

O presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), marcou a votação do requerimento de convocação do ex-secretário de Comunicação da Presidência da República para a próxima terça-feira edit

247 - Na sessão de hoje da CPI da Covid no Senado, o relator, Renan Calheiros (MDB), propôs uma votação sobre requerimento exigindo a convocação do ex-secretário de Comunicação da Presidência da República Fabio Wajngarten por sua atuação nas negociações frustradas pela compra da vacina da Pfizer contra a Covid-19. No entanto, senadores governistas imediatamente se mobilizaram para evitar o caminho.

Ciro Nogueira (PP-PI) argumentou que o requerimento não poderia ser aprovado hoje, já que exige 48 horas de análise desde a apresentação. Marcos Rogério (DEM-RO) também reagiu mal à proposta. O presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), marcou a votação do requerimento de convocação de Wajngarten para a próxima terça-feira.

As informações foram reportadas na Crusoé.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.