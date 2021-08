Senadores trocam insultos em sessão da CPI e microfones são cortados

247 - O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), e o senador governista Marcos Rogério (DEM-RO) trocaram insultos durante a sessão do colegiado realizada nesta terça-feira (31). Os microfones foram cortados enquanto os parlamentares chamavam um ao outro de "covarde".

O bate-boca começou após Aziz dizer que os senadores da base governista manifestaram solidariedade ao ex-diretor do Ministério da Saúde Roberto Dias, investigado por suspeitas de corrupção no contrato para a compra da vacina indiana Covaxin.

"O Roberto entregou um dossiê para o senhor Ronaldo, que está na Espanha. Isso é de conhecimento da CPI, [o Ronaldo] é primo dele [Roberto Dias]. Esse cidadão que está na Espanha é primo dele, e ele fez um dossiê e ameaçou falar. Tanto é que você viu a grita que foi no dia que eu mandei prendê-lo. Você via a base do governo aqui se solidarizando com ele", disse o presidente da CPI.

"Na hora que mandei detê-lo aqui, todo mundo correu lá para baixo, para a sala, era entrevista dizendo que eu era o cara pior do mundo. Esse cidadão, que teve apoio da base do governo aqui, que teve a solidariedade de senadores, esse cidadão era o grande operador dentro do Ministério da Saúde", completou Aziz.

Neste momento, o senador Marcos Rogério provou Aziz: “Se vossa excelência quiser falar de rolo...". "Eu falo na hora que você quiser", rebateu Aziz. A partir daí, os parlamentares começaram a chamar um ao outro de “covarde” e a discutirem até que os microfones fossem cortados.

A sessão foi retomada pouco depois.

